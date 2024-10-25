Глава СУ СКР по Челябинской области проведет прием граждан в Коркино

В городе расследуют дело об убийстве женщины

Сегодня, 25 октября, руководитель СУ СКР по Челябинской области Алексей Колбасин проведет личный прием жителей Коркино, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием начнется в 15:00 в здании администрации округа по адресу 30 лет ВЛКСМ, 2.

По вопросу записи на личный прием обращаться в следственный отдел по городу Коркино по телефонам 8(35152)-4-54-70, 8(35138)-2-12-38, 8(35138)-2-12-30, либо в отдел по приему граждан и документационному обеспечению регионального следственного управления по телефонам 8(351)728-58-20, 728-58-19.

Напомним, накануне по подозрению в убийстве 40-летней таксистки в Коркино задержали 17-летнего цыгана. После этого в городе начались волнения и массовые беспорядки. На место выехали заместители губернатора области. В городе работают экстренные службы.