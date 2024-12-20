Глава Снежинска раскрыл подробности поездки детей, закончившейся ДТП

Один из ребят переживал, что не успел выучить английский

Накануне каникул Андрей Пульников призвал всех организаторов поездок обращать внимание на погоду и дорожные условия после ДТП 19 декабря, когда автобус с 25 детьми опрокинулся в кювет под Кыштымом.

Глава города рассказал сообществу «Говорит Снежинск», что в тот день дети ездили в Миасс на соревнования. Поездку организовали родители. Детям по 10—11 лет. Вечером юные спортсмены возвращались домой. В районе Дальней Дачи произошло ДТП с автобусом.

Транспорт съехал в кювет и перевернулся. Как сообщала ГАИ, в условиях снегопада водитель не справился с управлением. В автобусе находились 25 ребят и шесть сопровождающих: пять родителей и один тренер.

Андрей Пульников поблагодарил коллегу главу Кыштыма Людмилу Шеболаеву за то, что она оперативно выехала на место происшествия и предоставила другой автобус.

«Четыре пострадавших, но травмы там не тяжелые. В Кыштыме им сделали сразу же осмотр, КТ, УЗИ. Вчера вечером все дети были в городе. Кто-то из них переживал, что английский не успел выучить», — сказал Андрей Пульников.

По данным Минздрава, на месте аварии работали три бригады скорой помощи. Пятерых пострадавших увезли в кыштымскую больницу, провели там обследование, назначили лечение и отпустили домой.

«Я знаю, сейчас родители планируют поездки в новогодние праздники. Родительские комитеты организуют выезды в театр, в цирк. Все-таки давайте смотреть по погоде, да? Особой необходимости вчера ехать просто не было — неофициальные соревнования. Очень плохие погодные условия. Во всех пабликах говорят о том, что снег, гололедица на дорогах. Вполне возможно было отказаться и не рисковать. Будьте внимательны, детей надо беречь», — обратился к родителям глава Снежинска.