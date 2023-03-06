Александр Бастрыкин заинтересовался закрытием сельхозпредприятия в составе агрохолдинга «Равис»

Трудовой коллектив не согласен с решением собственника

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению провести проверку по обращению о ликвидации сельхозпредприятия «Заря» в Челябинской области. Работники компании опубликовали в социальных сетях информацию о закрытии ряда производств в структуре агрохолдинга «Равис». Селяне пожаловались, что при таком сценарии многие семьи могут остаться без средств к существованию. Подробности — в материале.

В популярном паблике «ВКонтакте» несколько дней назад появилось сообщение от работников ООО «Заря», входящего в состав агрохолдинга ООО «Равис — птицефабрика Сосновская». Авторы послания, адресованного представителям власти и надзорных органов, не согласны с закрытием своего предприятия.

«В связи с ликвидацией нашего предприятия многие семьи останутся без средств к существованию и жилья», — пишут авторы сообщения.

В информационном центре СКР в комментариях ответили, что региональное управление ведомства проведет проверку.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову провести процессуальную проверку с учетом всех доводов обращения и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает позже официальный телеграм-канал Следственного комитета.

По сведениям, предоставленным в Минсельхоз Челябинской области компанией «Равис», полной ликвидации предприятия не планируется. Речь идет о пересмотре структуры и оптимизации бизнеса, повышении рентабельности производства. На предприятии планируется сохранить деятельность в отрасли растениеводства.

«В случае окончательного принятия решения о ликвидации животноводческого направления высвобождаемых работников ООО „Заря“ планируется трудоустроить на птицефабрике», — пояснили представители агрохолдинга региональному Минсельхозу.

Информагентству «Первое областное» компания озвучит свою позицию позже. Пояснил ситуацию глава Сосновского района, где базируется предприятие, Евгений Ваганов. По его словам, ООО «Заря» не ликвидируется, но направление животноводства может быть закрыто из-за нерентабельности. Однако в «Заре» есть другие сферы деятельности, например растениеводческая.

«Мы держим ситуацию на контроле. На предприятии пояснили, что ни один работник не будет уволен. Есть вариант, что этих сотрудников переведут к птицеводческой отрасли в рамках одного агрохолдинга. На птицеводстве, кстати, и зарплаты выше», — пояснил Евгений Ваганов.

ИА «Первое областное» будет следить за развитием ситуации.