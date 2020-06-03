Глава СК России поручил проверить смерть 24-летнего программиста из Челябинска

История получила огласку в эфире ток-шоу на федеральном канале.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить смерть 24-летнего челябинца после ток-шоу в эфире на одном из федеральных каналов. Парень погиб при загадочных обстоятельствах, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

Гости в студии рассказали, что трагедия случилась еще в конце апреля этого года. Молодой программист упал с высоты и скончался от полученных травм. Мать погибшего утверждает, что в смерти сына может быть замешан ее бывший сожитель. Возлюбленного она встретила на трассе несколько месяцев назад, пожалела и пустила в дом. Челябинка допускает мысль, что он хотел завладеть ее трехкомнатной квартирой и ради этого мог убить. Героиня заявила, что сожитель и сын периодически конфликтовали.

«Мать погибшего утверждает, что смерть сына была выгодна ее сожителю, причиной мог стать конфликт между мужчинами и стремление сожителя впоследствии завладеть квартирой. Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту была проведена проверка, в возбуждении уголовного дела отказано», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству следственного подразделения Челябинской области оперативно доложить о ходе расследования уголовного дела и принятом процессуальном решении.

Добавим, что после выхода ток-шоу в эфир в Следственном управлении следственного комитета Челябинской области начата доследственная проверка.