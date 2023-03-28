Глава Саткинского района вручил бойцу СВО тепловизор и спальники

Александр Глазков встретился с земляком, который сейчас находится в отпуске

Глава Саткинского района встретился с бойцом СВО, который в настоящее время находится в отпуске. Александр Глазков передал молодому человеку спальные мешки и тепловизионный монокуляр.

Алексей — так зовут лейтенанта, который посвятил свою жизнь службе — земляк главы Саткинского района.

«Выяснилось, что мы проживали с Алексеем на соседних улицах в Сулее. В юном возрасте он ушел на службу в Асбест, затем служил в Ульяновске, Чечне, Трехгорном, а с 2020 года — в Чебаркуле, откуда и попал в зону СВО. Уже почти год Алексей служит на Донбассе. В отпуске второй раз за этот год», — поделился Александр Глазков.

Супруга у Алексея тоже военнослужащая. В семье четверо детей — два мальчика и две девочки. Военный признается, жена с пониманием относится к тому, что порой он подолгу не выходит на связь. Это, конечно, не отменяет переживаний за суженного.

«Рад был видеть Алексея у себя, передал для ребят спальники и тепловизионный монокуляр. По словам парня, именно в технических средствах: квадрокоптерах, тепловизорах, антеннах связи в качестве помощи они там больше всего нуждаются, потому что техника часто выходит из строя», — добавил глава Саткинского района.

Алексей рассказал, что южноуральцы, которые находятся в зоне СВО и особенно на передовой, чувствуют тепло и поддержку земляков. Он пожелал тем, кто сомневается идти или нет на службу по контракту смелости, отваги, стремления к самореализации, преданности себе, своей Родине. Обратно в Донбасс лейтенант отправится уже в апреле.

Напомним, сегодня Народный фронт Челябинской области также доставил груз с гуманитарной помощью бойцам из 90-й танковой дивизии, принимающим участие в спецоперации. Общественники в рамках марафона «Все для победы», организованного совместно с медиахолдингом «Первый областной», собрали более 14 млн рублей. На эти деньги были закуплены вещи и техника для бойцов и мирных жителей Донбасса.