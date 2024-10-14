Глава Росприроднадзора посетит Челябинск 16 октября

Светлана Радионова примет участие в Детском экологическом форуме

15 и 16 октября в Челябинске пройдет II Всероссийский детский экологический форум. Во второй день его посетит глава Росприроднадзора и один из организаторов форума Светлана Радионова. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Я с удовольствием ознакомлюсь с проектами ребят и приглашу их участвовать в нашей премии»,— написала Светлана Радионова.

Также она сообщила, что у нее запланирована встреча с губернатором Алексеем Текслером, в ходе которой они обсудят насущные экологические проблемы региона.