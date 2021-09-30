Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян прививаться от гриппа

Первые случаи заражения зафиксированы уже в августе

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила о важности вакцинации против гриппа. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба правительства РФ.

По словам Анны Поповой, в сентябре по России начался сезонный подъем ОРВИ и гриппа, из-за чего выросло число заражений коронавирусом. Сейчас 97% всех штаммов COVID-19 на территории РФ — это штамм «Дельта». Самый высокий рост заболеваемости наблюдается среди лиц старше 65 лет и медработников.

«В этом году случаи заболевания гриппом были зафиксированы уже в августе. Поэтому крайне важно, чтобы люди были привиты не только от ковида, но и от гриппа», — предупредила Анна Попова.

Вакцина от гриппа уже поступила во все субъекты РФ, но пока по стране привились только 13,5 млн человек.