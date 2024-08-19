Глава Росатома в Снежинске: «Наша главная задача — обеспечение оборонной безопасности России»

В ходе визита в ЗАТО Алексей Лихачев встретился с руководством города, а также со школьниками и студентами программы «Новый Снежинск»

Глава Росатома Алексей Лихачев побывал с официальным визитом в Снежинске. Генеральный директор Госкорпорации посетил производственные площадки РФЯЦ — ВНИИТФ, в том числе аварийно-технический центр. В рамках визита состоялось совещание с руководством предприятия и торжественная церемония вручения сотрудникам ВНИИТФ и представителям городских организаций государственных и ведомственных наград.





Десять человек были отмечены знаками отличия, среди них: «Академик И. В. Курчатов» четвертой степени, «За заслуги перед атомной отраслью» третьей степени, «За вклад в развитие атомной отрасли» второй степени. Медали «За заслуги в освоении атомной энергии» удостоены трое работников ядерного центра. Одному ученому ВНИИТФ присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Две династии ядерного центра награждены Почетной грамотой госкорпорации «Росатом».

В рамках визита генеральный директор встретился с учащимися математического кружка Центра цифрового образования «IT-Куб». Центр создан в рамках президентского национального проекта «Образование», здесь бесплатно готовят школьников по нескольким IT-компетенциям, например: программирование роботов, разработка мобильных приложений, программирование на языке Python и другое. Только за прошедший учебный год более 500 учащихся прошли обучение и более тысячи приняли участие в различных городских, региональных, отраслевых и всероссийских мероприятиях.





Математический кружок функционирует на базе «IT-Куба». Он не только готовит школьников к математическим состязаниям различного уровня и воспитал много победителей и призеров таких соревнований, но и способствует формированию у детей научного мировоззрения. Кружок и «IT-Куб» в целом помогают профессиональному самоопределению подростков и мотивируют их к поступлению в технический вуз и последующей работе на градообразующем предприятии.

Обращаясь к учащимся «IT-Куба», Алексей Лихачев подчеркнул, что необходимо создать целый класс нового программного обеспечения уже для тяжелой промышленности.

«Это и расчетные коды типа „Логоса“, инженерные расчеты, моделирование, цифровые двойники, продукты управления жизненным циклом от поставки до вывода из эксплуатации большого серьезного объекта. Разработка геометрического ядра должна быть именно российской — это обязательное условие. И если вы хотите стать математиком с большой буквы, то вам нужно стараться стать такими творцами, которые создадут независимые российские целые вычислительные системы. Такой работы много в Снежинске, и в Сарове, и в Москве», — отметил глава госкорпорации.

Завершилась работа встречей с молодыми специалистами РФЯЦ — ВНИИТФ в образовательном центре «Новый Снежинск». В ней приняли участие выпускники и магистранты «Нового Снежинска», а также представители координационного совета молодежи ядерного центра. Общение с молодыми учеными получилось очень живым и насыщенным.





Магистранты и выпускники поделились впечатлениями о новой образовательной программе, оценили необычный формат обучения и очень удобное «вливание» в рабочий коллектив уже в процессе обучения.

Алексей Лихачев посоветовал молодым людям активнее осваивать практическую сторону работы:

«Нам важно, чтобы в последние два года вы не столько учились, сколько применяли знания на практике, — в этом весь смысл. Конечно, надо продолжать получать теоретические знания, но при этом, если нет двух лет глубокого погружения в специальность, вы потеряете время».

Координационный совет молодежи по направлению «Наука» выступил с предложением, чтобы в отрасли ежегодно выпускался сборник «100 молодых ученых Росатома». В целом глава корпорации идею одобрил, но отметил, что важно продумать ряд аспектов.

«Надо осмыслить, насколько всех этих ученых мы можем показать в этом издании в силу тематики. Второе. Важно, чтобы у этого общеотраслевого признания был механизм, как определять эти 100 человек, что будет критерием включения: открытие или вклад в конкретный проект или будет экспертный совет, который выберет этих ученых», — заметил Алексей Лихачев.

Подводя итоги визита, Алексей Лихачев подчеркнул, что были обозначены совместные планы госкорпорации, руководства города и института по решению основной задачи — обеспечения оборонной безопасности России, кроме того, обсуждалось социальное развитие региона и Снежинска как неотъемлемой части всей госкорпорации.

«Сегодня производственная повестка и стратегия включают в себя развитие социальных объектов, мы получаем большую поддержку и со стороны губернатора, и со стороны президента РФ. Губернатор включает нас в серьезные региональные программы, софинансирует эти направления, а президент принял решение по разработке мастер-планов опорных городов, которые в первую очередь должны получить бюджетные средства для развития, — это ЗАТО Росатома и города технологического суверенитета. В этом смысле наши уральские города — и Озерск, и Снежинск — в приоритете, они первопроходцы этой работы», — отметил Алексей Лихачев.

Он добавил, что часть проектов развития — в социальной сфере, медицине — уже реализуются и есть первые результаты. Но «это лишь начало и впереди много работы».