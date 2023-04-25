Глава «Росатома» рассказал участникам марафона «Знание. Первые» о лидерстве России в атомной промышленности

Наша страна имеет абсолютное лидерство в мире по услугам конверсии и обогащению урана

С 24 по 26 апреля сразу в нескольких российских городах проходит просветительский марафон «Знание. Первые» российского общества «Знание». Накануне в Москве выступил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он рассказал участникам марафона о технологическом лидерстве России в атомной промышленности в эпоху глобальных перемен, сообщили в пресс-службе «Знания».

Стратегической целью «Росатома» является глобальное технологическое лидерство в атомной промышленности к 2030 году. При этом госкорпорация уже сейчас обеспечивает лидерство России на мировом рынке: страна занимает второе место в мире по добыче урана, имеет абсолютное лидерство по услугам конверсии и обогащению урана, а также входит в тройку лидеров по фабрикации топлива.

«Самое главное — это 75% объема мирового экспорта атомных электростанций. Но экспорт станций — это не все: мы не только экспортируем топливо, мы создаем в каждой стране технологический атомный суверенитет. Мы обучаем людей, создаем инфраструктуру, помогаем правительствам сформировать регуляторов, управляющие министерства. Наши станции покупают не только благодаря их безопасности и эффективности, но и потому, что они подразумевают новый шаг в развитии знаний и экономик этих стран»,— рассказал Алексей Лихачев.

Также он добавил, что на фоне усиления санкционной изоляции России цель госкорпорации стала еще более актуальной, а возникшие вызовы сотрудники «Росатома» рассматривают как новые возможности.

На сегодняшний день в госкорпорации «Росатом» задействованы более 330 тысяч сотрудников, около 500 предприятий и свыше 100 направлений бизнеса.

Отметим, трехдневная программа марафона «Знание. Первые» объединена идеей поэтапной трансформации действующего человека, а лекторы марафона показывают молодежи возможности для самореализации.