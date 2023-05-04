Глава подшефной Ясиноватой прибыл в Челябинск

Дмитрию Шевченко предстоит порядка десяти встреч на разных уровнях

Глава администрации донецкого города Ясиноватая Дмитрий Шевченко приехал с рабочим визитом в Челябинскую область. Как сообщил сам градоначальник в своем телеграм-канале, у него запланированы встречи с губернатором Алексеем Текслером, депутатами Заксобрания области, меценатами и предпринимателями. Всего главе подшефного города предстоит около десятка встреч на различные темы — от экономики до дорожного строительства.

«Приехал за решением острых проблем нашего любимого города. В первую очередь — капитальный ремонт автомобильных дорог. Я уверен, что с Челябинской областью, несмотря на военную обстановку в городе, мы эту проблему сможем решить. Вторым вопросом является летний отдых наших деток: мы ставим перед собой задачу, чтобы все дети школьного возраста имели возможность отдохнуть и оздоровиться как у Черноморского побережья, так и на Южном Урале. Здесь в горной местности есть прекрасные лагеря для полноценного отдыха», — заявил Дмитрий Шевченко.

По словам мэра, на встречах с предпринимателями будет обозначена тематика открытия новых производственных предприятий в Ясиноватой и предприятий розничной торговли — супермаркетов. Это позволит создать рабочие места в городе и решить острую проблему с высокими ценами.

«Уверен, что при открытии нескольких новых магазинов данная проблема тоже будет решена. Запланировано более десяти встреч, по результатам которых буду в обязательном порядке вас информировать. У нас все получится!»— обратился градоначальник к подписчикам своего канала.

Южный Урал активно помогает в восстановлении мирной жизни в подшефных территориях ДНР — Волновахском районе и Ясиноватой. Специалисты из нашего региона помогают в постройке социальных объектов, дорог и жилья. Регулярно из Челябинска и других городов и районов области туда поступает гуманитарная помощь. Недавно 27-й конвой из двух грузовиков отправился в Ясиноватую с продуктами, медицинскими изделиями и одеждой.

В середине апреля строители из Челябинской области восстановили разрушенный храм в Волновахе. Кстати, немалая часть населенных пунктов ДНР, в том числе Донецк и Ясиноватая, будут централизованно получать воду через водоканал «Северский Донец — Донбасс». Пока водоснабжение осуществляется по графику. Журналист ИА «Первое областное» в конце минувшего марта побывал в командировке в Донбассе и узнал, как живут сейчас Ясиноватая и Волноваха.