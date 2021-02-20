Глава Пластовского района Андрей Пестряков стал первым стрелком «Уральской метелицы»

Зимняя сельская спартакиада развернулась в Увельском районе

XVIII Областная зимняя сельская спартакиада «Уральская метелица» уже определяет лидеров соревнований. Лыжные гонки, зимний футбол, хоккей и стрельба из пневматической винтовки прошли в первые дни игр.

Второй игровой день турнира определил полуфинальные пары среди мужских хоккейных команд. В первый полуфинал вышли чебаркульцы и хоккеисты Сосновского района, во втором полуфинале — игроки Увельского и Аргаяшского районов.

А накануне, в день открытия спартакиады, состоялись соревнования между главами районов по стрельбе из пневматической винтовки. Первое место занял глава Пластовского района Андрей Пестряков с результатом в 84 очка. Второе место и 80 очков — за Сергеем Рословым, руководителем Увельского района. Бронза у главы Красноармейского района Сергея Сергеева, набравшего 74 очка. Стрелков-победителей наградил заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын.