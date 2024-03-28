Глава Озерска открыл прямую линию по уборке тротуаров

Его заинтересовало состояние дорог после пешей прогулки

Глава Озерска Евгений Щербаков после пешей прогулки по городу заявил в соцсетях о приеме жалоб на снежную кашу на тротуарах. Он также поручил подрядчикам заняться уборкой с помощью техники.



«Сегодня утром не стал брать машину и пошел на работу пешком. Оценил состояние дорог и тротуаров не по отчетам, а своими глазами. Что могу сказать: уборкой я не удовлетворен. Лужи, мяша из снега и грязи — это результат некачественной работы зимой, когда снег не вывозили в полной мере», — написал Евгений Щербаков в своем телеграм-канале.

Он отметил и убранные участки.

«Но местами совсем плохо: Блюхера, часть тротуаров в новой части города требуют внимания», — отметил глава.

Он добавил, что для комфортного и безопасного передвижения по городу нужно выметать воду и слякоть. О проблемных участках он попросил сообщать ему в «Телеграм». За несколько минут уже пришло более десятка сообщений от горожан.