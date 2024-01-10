Глава ЗАТО Озерск Евгений Щербаков на своей личной странице во «ВКонтакте» открыл горячую линию по очистке городских дорог от снега. Он попросил горожан писать, на каких улицах нужно усилить работу, и пообещал наказать нерадивых подрядчиков, передает корреспондент ИА «Первое областное».
По словам мэра, все силы городских служб и подрядчиков сейчас брошены на устранение колейности. На следующем этапе, ближе к выходным, будут вывозить снег. Щербаков отметил, что в Озерске не используются дорожные реагенты и соль, поэтому снег убирают исключительно техникой и посыпают дороги песком.
«Давайте вместе контролировать вопрос очистки улиц. Я за строгость, и мы обязательно будем проводить работу с подрядчиком. Где необходимо — штрафовать, указывать на все недостатки, и сейчас делаем это ежедневно. Помогайте и направляйте мне в сообщения, где необходимо усилиться», — написал он на своей странице.