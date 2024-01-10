Глава Озерска открыл горячую линию по уборке снега в городе

Силы городских служб брошены на устранение колейности

Глава ЗАТО Озерск Евгений Щербаков на своей личной странице во «ВКонтакте» открыл горячую линию по очистке городских дорог от снега. Он попросил горожан писать, на каких улицах нужно усилить работу, и пообещал наказать нерадивых подрядчиков, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам мэра, все силы городских служб и подрядчиков сейчас брошены на устранение колейности. На следующем этапе, ближе к выходным, будут вывозить снег. Щербаков отметил, что в Озерске не используются дорожные реагенты и соль, поэтому снег убирают исключительно техникой и посыпают дороги песком.

«Давайте вместе контролировать вопрос очистки улиц. Я за строгость, и мы обязательно будем проводить работу с подрядчиком. Где необходимо — штрафовать, указывать на все недостатки, и сейчас делаем это ежедневно. Помогайте и направляйте мне в сообщения, где необходимо усилиться», — написал он на своей странице.