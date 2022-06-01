Глава МВД наградил школьницу из Магнитогорска за помощь в задержании вора

12-летняя Кристина Волик бросилась в погоню за злоумышленником и запомнила его приметы

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил 12-летнюю жительницу Магнитогорска Кристину Волик за помощь полиции в поимке преступника. Об этом сегодня, 1 июня, сообщила пресс-служба МВД РФ.

Кристина Волик учится в кадетском классе и занимается смешанными единоборствами. Как-то, гуляя после школы с одноклассниками, она увидела бегущего мужчину с шубой в руках.

«Я поняла, что он ее украл, и решила последовать за ним. Я добежала до него. Он положил шубу на машину и убежал»,— рассказала юная героиня.

Девочка сумела запомнить приметы преступника, по которым полиция вскоре его задержала.

Вместе с Кристиной награды от министерства внутренних дел получили еще 17 детей и подростов из 14 регионов страны. Поощрение юных героев было приурочено к Международному дню защиты детей.