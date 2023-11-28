Глава Миасса проверил поселок, оставшийся без воды

До запуска новой скважины людям будут возить воду

В поселке Черновском Миасского городского округа из-за аварии на старой скважине более 570 домов остались без воды. Сегодня глава округа Егор Ковальчук проверил, как началось строительство нового водозабора и организован подвоз воды жителям.

О своем визите в поселок глава сообщил на официальной странице в «ВКонтакте». Сейчас по графику людям привозят воду, делать это будут до тех пор, пока не запустят скважину. Ранее Егор Ковальчук сообщил, что в поселке построят новую скважину.

«Ведутся подготовительные работы для ревизии скважины. МУП „Городское хозяйство“ организует приобретение необходимого оборудования и проводит земляные работы. Рассчитываем, что до конца недели все работы будут завершены», — сообщил он.

Он пояснил, что работа всех служб направлена на скорейшее возобновление водоснабжения села.