Глава МЧС России исполнил мечту 10‑летнего мальчика из Миасса

Ребенок побывал в Москве и получил желанный конструктор

Глава МЧС России Александр Куренков исполнил большую мечту 10‑летнего мальчика из Миасса. Ребенок впервые побывал на новогодней елке в Москве и получил конструктор в виде пожарной машины, как у папы, сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Куренков лично встретился с мальчиком. Он показал ему свой рабочий кабинет, музей, ребенок смог увидеть, как функционирует Главный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Напомним, в Челябинске стартовала новогодняя акция добра «Елка желаний». Это проект для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.