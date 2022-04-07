Глава Магнитогорска проверил цены на продукты в магазинах города

Целью рейда было выяснить, на какие товары завышена стоимость и есть ли дефицит

В Магнитогорске глава города Сергей Бердников посетил магазин «Лента», чтобы выяснить, есть ли дефицит товаров первой необходимости на полках. Об этом сообщили в городской администрации.

По словам директора магазина Александра Бормотова, в магазине есть повышенный спрос на товары бакалейной группы. Но товар приходит ежедневно в необходимых количествах, и сейчас дефицита нет. Необходимости в закупе в оптовых масштабах также нет.

«Работа по контролю за ценами и наличием товаров на полках магазинов ведется регулярно. Областной штаб по контролю собирает данные и проводит анализ их состояния. Да, мы видим, что на ряд товаров цены изменились, но это, во-первых, обусловлено реальными переменами на рынке. Во-вторых, мы сами подстегнули рост цены, массово скупая сахар и гречку в больших количествах»,— отметил Сергей Бердников.

Накануне сотрудники Минсельхоза Челябинской области, регионального УФАС и прокуратуры провели рейд по супермаркетам Миасса. Под проверку попали магазины сетей «Пятерочка», «Монетка» и SPAR.

Рейд прошел в рамках работы регионального развития штаба по мониторингу цен на социально значимые товары. Проверяющих интересовали прежде всего наличие и цена на продукты питания — крупы, соль, сахар, хлеб, овощи, курицу.

Чтобы выявить факты резкого повышения цен, УФАС открыло горячую линию: 8-963-470-41-55. Мониторинг проводят ежедневно и по сообщениям граждан.

В Челябинской области, как и во всех регионах России, этой весной отмечался покупательский ажиотаж на сахар. Полки магазинов стремительно пустели. В Министерстве сельского хозяйства пояснили, что проблем с производством сахара в стране нет.



Региональные власти отмечают, что нет нехватки и других продуктов питания. К примеру, логистический центр сети «Магнит» в поселке Есаульском работает без сбоев. Имеющихся запасов продукции первой необходимости хватит для реализации. В этом губернатора Алексея Текслера в марте 2022 года заверили сотрудники центра.

Каждая пятая российская семья тратит на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, до 50—75% своего бюджета. ИА «Первое областное» подготовило советы о том, как сэкономить на покупке еды.