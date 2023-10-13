Глава Магнитогорска предложил нанять студентов для росписи технических будок

Молодые художники уже показали, что способны на многое

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников призвал муниципальные предприятия заключать контракты с молодыми художниками на роспись невзрачных технических зданий и будок, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня на совещании в мэрии Бердников вручили подарки студентам МГТУ имени Носова, которые расписали бройлерную в 144 микрорайоне. Будущие архитекторы Денис Долгов и Игорь Захаркин работали по программе «Пять шагов благоустройства повседневности» от госкорпорации ВЭБ.РФ.

«Это не первый объект, который модернизировали в Магнитогорске с привлечением жителей, и надеюсь, что не последний. Хочу сказать вам огромные слова благодарности, пожелать, чтобы вы продолжали это дело, преображали наш город и дальше», — обратился Бердников к молодым художникам.

Эскиз студентов одержал победу в народном голосовании. Парни разрисовали техническую постройку в стиле супрематизма. Рисунок совмести в себе искусство начала XX века и современные технологии, ведь при создании эскиза художники использовать нейросеть «Кандинский».