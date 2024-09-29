Глава Лиги безопасного интернета встретится с челябинскими школьниками

Екатерина Мизулина приедет в столицу Южного Урала в ближайшие дни

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина собирается прилететь в Челябинск на встречу со школьниками и студентами. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«На следующей неделе я собираюсь в Челябинск, где уже в середине недели проведу встречу со школьниками и студентами. Буду очень рада всех видеть»,— сообщила Екатерина Мизулина.

Все детали будут известны в понедельник, 30 сентября. Пока же планируется, что 3 октября пройдет одна большая встреча с учащимися школ и вузов.