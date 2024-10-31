Глава Ленинского района Челябинска покинул пост

Александр Орел отметил, что перед ним стоят новые задачи и вызовы

Глава администрации Ленинского района Александр Орел уволился по собственному желанию, сообщает мэрия Челябинска.

Исполнять обязанности главы администрации с 31 октября будет Ольга Гущина, которая работала заместителем главы Ленинского района.

Экс-глава Ленинского района на своей странице в одной из соцсетей написал пост, завершающий значительный этап его трудового пути. Александр вспомнил первое дерево, которое посадил 13 лет назад в будущем сквере Защитников Отечества.

«Все эти годы я имел честь служить Ленинскому району. Благодарю команду администрации и депутатов, неравнодушных жителей, наши предприятия, учреждения и всех, кто был рядом со мной, разделяя мое желание сделать район красивым, уютным и комфортным», — отметил Александр Орел.

Он признался, что впереди его ждут новые вызовы и задачи.