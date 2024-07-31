Глава Коркино: «Каждый случай потери имущества из‑за паводков рассматривается индивидуально»

Пострадавшим уже начали выплачивать компенсацию

Накануне, 30 июля, глава Коркино Наталья Лощинина вместе с главой Минсоца Ириной Буториной встретилась с жителями, пострадавшими из-за подтоплений. Они пообщались со всеми, кому необходима помощь, а также зафиксировали новые обращения. Как сообщила глава города в своем телеграм-канале, выплаты пострадавшим уже поступают.

«Наши жители понесли огромные потери. Общаясь эти дни с людьми, слышу разные истории: кто-то только что купил дом, другой сделал долгожданный ремонт или же, напротив, годами наживал хозяйство. Конечно, многих сейчас волнуют компенсационные выплаты»,— отметила Наталья Лощинина.

В регионе предусмотрены следующие выплаты: по 20 тысяч рублей на каждого, кто проживал в зоне подтопления; 75 тысяч — при частичной потере имущества и 150 тысяч — при полной. Дополнительно организуют выплату на ремонт и восстановление жилья. Первые выплаты жители Коркино уже начали получать.

Для получения выплат и подробной информации коркинцам, пострадавшим от паводка, необходимо обратиться в управление соцзащиты. Также в регионе работает горячая линия с номером 8 (922) 71-54-772.

Ситуация в Коркино остается напряженной. Затоплены дома на улицах Правды, Пархоменко и других. Продолжает действовать режим ЧС.

Напомним, в Челябинской области открыт спецсчет для поддержки пострадавших от проливных дождей.