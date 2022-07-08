Глава Копейска Андрей Фалейчик накануне проверил степень готовности объектов по программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство нескольких пространств завершено, на других площадках работы ведут по графику. Отстает подрядчик, обустраивающий территорию у пруда Вагановка, сообщили в пресс-службе администрации города.
Благоустройство всех объектов должно завершиться до сентября. Мелкие недочеты, которые могут обнаружиться в процессе эксплуатации, оперативно устранят до начала холодов.
По словам главы городского округа, ряд объектов находится в высокой степени готовности — это пешеходная зона на улице Жданова, двор на улице Терешковой.
«Вместе с тем есть и объекты, где наблюдается отставание от графика — в основном из-за недостаточного количества рабочих. На мой взгляд, сложности, озвученные подрядчиком, являются субъективными и несущественными, поэтому мы будем собираться отдельно с директором подрядной организации, чтобы изменить сложившуюся ситуацию», — прокомментировал глава Копейска Андрей Фалейчик.
В числе отстающих — территория, прилегающую к пруду Вагановка в поселке Горняк. За месяц работы здесь не продвинулись, поэтому подрядчик получил жесткий выговор.
«Будем работать в три смены. Объект должен быть сдан в соответствии с графиком. Возражения от подрядчиков не принимаются!» — подчеркнул Фалейчик.
Напомним, 18 мая стартовали работы по очистке берега пруда в поселке Горняк. Здесь до конца лета планировалось обустроить прогулочную зону, установить скамейки, декоративные светильники и видеонаблюдение. За этот объект жители поселка проголосовали в прошлом году, выбирая объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды».
Инструкция: как челябинцам попасть в программу благоустройства дворов.
В Челябинской области за три года благоустроили более тысячи дворов и мест отдыха. Работа по улучшению общественных территорий продолжается. В ходе обращения к депутатам Законодательного собрания губернатор Алексей Текслер пояснил, как будет продолжена работа по созданию комфортной современной среды не только в крупных городах, но и в селах области.