Глава Копейска потребовал ускорить работы по благоустройству городского пруда

Андрей Фалейчик подчеркнул, что подрядчик должен сдать объект в срок

Глава Копейска Андрей Фалейчик накануне проверил степень готовности объектов по программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство нескольких пространств завершено, на других площадках работы ведут по графику. Отстает подрядчик, обустраивающий территорию у пруда Вагановка, сообщили в пресс-службе администрации города.

Благоустройство всех объектов должно завершиться до сентября. Мелкие недочеты, которые могут обнаружиться в процессе эксплуатации, оперативно устранят до начала холодов.

По словам главы городского округа, ряд объектов находится в высокой степени готовности — это пешеходная зона на улице Жданова, двор на улице Терешковой.

«Вместе с тем есть и объекты, где наблюдается отставание от графика — в основном из-за недостаточного количества рабочих. На мой взгляд, сложности, озвученные подрядчиком, являются субъективными и несущественными, поэтому мы будем собираться отдельно с директором подрядной организации, чтобы изменить сложившуюся ситуацию», — прокомментировал глава Копейска Андрей Фалейчик.

В числе отстающих — территория, прилегающую к пруду Вагановка в поселке Горняк. За месяц работы здесь не продвинулись, поэтому подрядчик получил жесткий выговор.

«Будем работать в три смены. Объект должен быть сдан в соответствии с графиком. Возражения от подрядчиков не принимаются!» — подчеркнул Фалейчик.

Напомним, 18 мая стартовали работы по очистке берега пруда в поселке Горняк. Здесь до конца лета планировалось обустроить прогулочную зону, установить скамейки, декоративные светильники и видеонаблюдение. За этот объект жители поселка проголосовали в прошлом году, выбирая объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды».



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