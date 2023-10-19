Глава Копейска подарил двух пони детям из ДНР

Маленькие лошадки будут работать в спортивной школе верховой езды

Спортивная школа верховой езды «Локомотив» в донецкой Макеевке получила в подарок двух пони из Челябинской области. Подарок детям доставил глава Копейска Андрей Фалейчик, об этом он сообщил накануне в личном телеграм-канале.

«Наши подарочные пони: Томбой и Ковбой, амуниция для верховой езды: шлемы, уздечки, седла и другие сюрпризы прибыли в Макеевку. В спортивной школе верховой езды „Локомотив“ впервые благодаря Копейску будут обучать пятилетних малышей выездке на пони. Наши маленькие лошади уэльской породы первые спортивные пони в этом регионе», — пишет Андрей Фалейчик.

Судя по фото, пони уже освоились на новом месте и готовы к знакомству с маленькими наездниками.