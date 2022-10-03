Глава Карталинского района намерен навестить мобилизованных земляков в учебной части Чебаркуля

Во вторник Анатолий Вдовин увезет необходимые вещи карталинцам

Глава Карталинского района Анатолий Вдовин и председатель районного Собрания депутатов Евгений Слинкин собираются навестить мобилизованных земляков в учебной части города Чебаркуль. Первые лица района хотят лично поддержать 119 мобилизованных карталинцев, убедиться в условиях их пребывания и передать приветы от родных. Что повезут в учебную часть землякам, Анатолий Вдовин рассказал ИА «Первое областное».

«Мы отправили 119 человек, есть среди них уже отслужившие, но еще молодые ребята, есть зрелые взрослые мужчины. Переживаю за каждого и хочу, чтобы все до одного вернулись домой целыми и невредимыми. Поддерживаю с ребятами ежедневно связь. Спросили, что им нужно привезти, чтобы это было действительно необходимо», — рассказывает Анатолий Вдовин.

Он отметил, что каждый раз перед отправкой на боевое слаживание наблюдает, как резервисты везут с собой огромные рюкзаки, коробки, пакеты. Многие вещи оказываются лишними: карталинцы рассказывают, что получили новое качественное обмундирование, питание.

«Поэтому наши ребята узнали у опытных инструкторов, что им пригодится во время несения службы. Теперь везем термобелье, жгуты, термосы, тактические перчатки и переносной генератор, чтобы можно было в любом месте зарядить телефон, подключить электроприбор. Хочу лично посмотреть, как устроились наши ребята, передать им приветы от родных и близких, которые переживают за них», — рассказал карталинский глава.

Анатолий Вдовин рассказал, что к сбору помощи мобилизованным подключились многие неравнодушные карталинцы.

«В местных магазинах достаточно ассортимента для пакета вещей мобилизованному. С предпринимателями обсудили, чтобы не завышали цены на такие предметы», — пояснил он.

По словам Анатолия Вдовина, в планах у главы доехать и до учебной части в Свердловской области.



О том, что нужно взять мобилизованному с собой на боевое слаживание, – читайте в материале ИА «Первое областное».