Глава ГУ МВД по Челябинской области сообщил о нехватке сотрудников полиции

Кадровый некомплект в регионе составляет около 6%

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков сегодня, 27 января, на пресс-конференции обозначил проблему кадрового дефицита в органах внутренних дел. Он составляет порядка 6% — это около тысячи сотрудников.

«Одной из приоритетных задач является увеличение личного состава сотрудников. Особо острый дефицит в патрульно-постовой службе. Будем работать над этим и делать так, чтобы молодые люди хотели служить в полиции. Одна из причин дефицита кадров — это не самые высокие заработные платы. Поэтому при поддержке губернатора Алексея Текслера сотрудники ППС будут получать дополнительные стимулирующие выплаты», — заявил Михаил Скоков.

Также он отметил удовлетворительную работу действующих сотрудников по итогам прошлого года.

Михаил Скоков пообещал взять на личный контроль работу начальников всех подразделений полиции и в случае необходимости принимать кадровые решения.

«Если я увижу, что человек работает неэффективно, — он покинет пост. Пока я не вижу необходимости привлекать сотрудников из других регионов. В Челябинской области достаточно компетентных специалистов, которые смогут руководить», — добавил начальник регионального ГУ МВД.

