Глава ГУ МВД по Челябинской области представил новых руководителей ГИБДД

Михаил Скоков поздравил коллег, вступивших в должность

Сегодня, 27 мая, глава ГУ МВД РФ по Челябинской области представил новых руководителей региональной и городской Госавтоинспекции, сообщили в полицейском главке.

Начальником УГИБДД по Челябинской области стал полковник полиции Иван Путков. В 2002 году он начал службу с должности инспектора по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД Челябинска. В 2010 году стал заместителем командира отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУВД по Челябинской области, а через два года — заместителем командира полка ДПС региональной Госавтоинспекции. С декабря 2021 года являлся заместителем начальника Центра профессиональной подготовки ГУ МВД.

Руководить городской ГИБДД будет полковник полиции Александр Гайде.

Он начинал службу в органах внутренних дел в 2000 году в должности участкового уполномоченного. В 2003 году был переведен в ГИБДД УВД Челябинска, где прошел все ступени службы. С 2019 года он занимает должность командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску.

«Верю, что коллектив поддержит своего руководителя в решении поставленных задач по снижению аварийности на дорогах и повышению эффективности профилактики правонарушений. А руководитель, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы сотрудники ГИБДД могли нести службу в достойных условиях», — сказал Михаил Скоков.

Новые руководители вступают в должность пока в качестве временно исполняющих обязанности.

Генерал-лейтенант напомнил составу, что любая дорожная ситуация требует от госавтоинспектора профессионализма и чуткого отношения к людям, отчего зависит авторитет полиции.