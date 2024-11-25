Глава города сообщил о кадровых изменениях в руководстве Челябинска

Владимир Шамне занял пост вице‑мэра по строительству

Глава Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании в мэрии сообщил о кадровых изменениях в руководстве города.

Владимир Шамне стал вице-мэром по строительству. Он уже занимал эту должность с 2019 по 2022 год. Напомним, бывший глава Калининского района баллотировался на пост мэра в этом году.

Александр Ермолаев стал заместителем главы города по правовым вопросам.

Полномочия главы Калининского района перешли Алексею Аксенову, исполняющим обязанности главы Курчатовского района стал Константин Матыгин.

«Работа по кадрам носит плановый характер. Мы принимаем кадровые решения, основываясь на желании кого-то переместиться. В случае с Курчатовским районом там имело место добровольное желание главы. Он выработал свой пенсионный стаж, поэтому посчитал для себя нужным и написал заявление. Кадровые вопросы больше основаны на таких вот подходах, мягких», — отметил мэр Челябинска.