Глава челябинской полиции поздравил коллег и ветеранов с Новым годом

Андрей Меньшенин сообщил, что полицейские достойно справились с поставленными задачами в уходящем году

Начальник управления МВД России по Челябинску полковник полиции Андрей Меньшенин поздравил коллег и ветеранов с наступающим Новым годом. Он подвел итог и пожелал счастливого и успешного года, передает пресс-служба городской полиции.

«Подводя итоги, хочется сказать, что уходящий год был непростым, но сотрудники гарнизона полиции города Челябинска достойно справились с поставленными задачами по обеспечению правопорядка. И в период новогодних праздников полицейские будут находиться на посту, чтобы жители нашего города чувствовали себя в безопасности»,— сказал он.

Андрей Меньшенин поздравил личный состав гарнизона полиции и их семьи, ветеранов органов внутренних дел и семьи погибших сотрудников и пожелал им оптимизма, силы духа, успехов в службе и новых идей.

Особую признательность он выразил сотрудникам, которые находятся в служебных командировках в других регионах.