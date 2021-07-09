Глава Челябинской области в дни «Расулевских чтений» провел рабочую встречу с Верховным муфтием

Стороны обсудили развитие мусульманских организаций, перспективы медресе в Троицке и другие вопросы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талгат Таджуддин провели рабочую встречу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во время беседы обсуждались вопросы, связанные с проведением на Южном Урале «Расулевских чтений», развитием мусульманских организаций в современных условиях, перспективами медресе в Троицке — единственного на Урале центра подготовки священнослужителей традиционного ислама.

«Мы много общались на „Расулевских чтениях“ и пришли к мнению, что необходимо подписать новое соглашение, где отразить современные вопросы, проблемы, которые касаются нашего общества. И мы движемся, как мне кажется, в правильном направлении. Мы вместе организовали медресе в Троицке, и мы рассчитываем, что это будет то учебное заведение, которое сможет обеспечить не только Южный Урал, но и всю нашу страну современными священнослужителями, которые могут доносить настоящие ценности. И мы очень ценим межконфессиональный союз и мир, который существует в нашем регионе. Я хотел бы поблагодарить Центральное духовное управление мусульман за взаимодействие и считаю, что соглашение — это новый этап нашего сотрудничества», — сказал Алексей Текслер.





На встрече зашла речь о развитии медресе «Расулия», которое было воссоздано в Троицке в 2018 году. Сейчас в медресе обучаются 109 человек (шакирдов). В этом году состоялся первый выпуск в новой истории учебного заведения. Пока это четыре человека, но уже в 2022 году закончат обучение 22 шакирда.

«Как охранять границы нашего государства, морские границы, воздушные пространства, так и духовные пространства надо сохранять. Это цемент любого государства. И поэтому, если мы хотим жить, чтобы наша Отчизна существовала и наши дети, наши внуки, наши потомки жили в радости, мире и согласии, мы должны к этому стремиться. И это должна быть одна из основных задач нашей жизни. У нас огромная благодарность Челябинской области и ее руководству. Сегодня мы видим, как Алексей Леонидович уделяет огромнейшее внимание этой стороне жизни общества, как это претворяется в жизнь», — отметил Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

В заключение встречи состоялось подписание обновленного соглашения о социальном партнерстве между правительством Челябинской области и Центральным духовным управлением мусульман России.

Действовавший с 2015 года документ актуализировали с учетом федеральных документов, в частности Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. В то же время сохранены базовые принципы партнерства: взаимное уважение, признание самостоятельности в действиях светской и духовной властей, приоритет социально значимых направлений, прежде всего образования и просвещения.

Напомним, 8—9 июля в Челябинске и Троицке проходит традиционная научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». Второй год подряд конференция имеет международный статус. Ожидается прибытие на нее шейха Абдурраззака Ассаиди, духовного лидера мусульман и потомка пророка Мухаммада.