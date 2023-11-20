Глава челябинского района предупредил о действующих от его имени мошенниках

Пользователи получают сообщения якобы от Владимира Шамне

Глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне сообщил в своем телеграм-канале о том, что неизвестные создали фейковый аккаунт и отправляют пользователям сообщения от его имени. Глава района призвал не вступать в переписку, а также назвал отличительную черту фейкового аккаунта.

«В Телеграме появился фейковый аккаунт с моим именем! Уже отправлены несколько ложных сообщений. Не отвечайте на такие сообщения. Не вступайте в переписку и не выполняйте просьбы мошенников!»— написал он.

По словам Владимира Шамне, в фейковом аккаунте скрыты все данные. Настоящий же аккаунт находится по адресу SchamneVladimir.