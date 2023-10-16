Глава челябинского Минздрава посоветовала привиться от гриппа до конца октября

На формирование иммунитета нужно время

В Челябинской области активно продолжается прививочная кампания против гриппа. Она стартовала в конце августа и продлится до 1 декабря. В свете раннего начала эпидемического подъема гриппа в последние годы рекомендуется провести вакцинацию до конца октября, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Своевременная вакцинация поможет сформировать иммунитет к вирусным инфекциям до начала сезонного роста заболеваемости. Особенно важно, чтобы более 60% населения были привитыми, так как это создаст «иммунную» защиту в обществе и поможет предотвратить распространение гриппа в эпидемиологический сезон. Прививка против гриппа рекомендуется всем жителям, начиная с 6-месячного возраста.

«Грипп — болезнь, с которой знаком каждый. Он коварен и опасен прежде всего развитием серьезных осложнений, таких как пневмония, поражения сердечной мышцы, а также обострением уже имеющихся хронических заболеваний. В группе риска — люди с ослабленным иммунитетом и лица пожилого возраста, дети. Самой эффективной защитой от гриппа является иммунизация. Прививка поможет избежать тяжелых осложнений болезни. Оптимальное время для прививки — это сентябрь — октябрь, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемиологического сезона», — рассказала министр здравоохранения региона Агата Ткачева.

В осенне-зимний период традиционно наблюдается рост респираторных инфекций, которые могут оказывать негативное влияние на течение хронических заболеваний. Поэтому особенно важно заняться профилактикой и пройти вакцинацию от гриппа, особенно для людей, страдающих хроническими заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, аритмия, ХОБЛ, бронхиальная астма, пневмония, частые бронхиты и сахарный диабет.



Ранее первый заместитель губернатора Ирина Гехт сообщила о первых случаях заболевания гриппом в Челябинской области.