Глава челябинского Минпрома стал наставником участника программы «Герои Южного Урала»

Штурман фронтовой бомбардировочной авиации Олег Курсанин начал стажировку

В министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области начал стажировку штурман фронтовой бомбардировочной авиации капитан Олег Курсанин. Стажировка проходит по программе «Герои Южного Урала», запущенной по инициативе губернатора Алексея Текслера. Наставником Олега стал глава челябинского Минпрома Михаил Кнауб, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наша страна сейчас проходит через непростой этап. Тысячи южноуральцев отправились на передовую, чтобы сражаться за наше будущее. И мы должны всеми силами их поддержать, в том числе подумать о времени, когда они вернутся домой с победой. Уже сейчас необходимо создавать условия для полноценной интеграции наших героев в мирную жизнь. Для этого в регионе и запущена программа „Герои Южного Урала“. 60 бойцов уже проходят стажировку в министерствах, органах власти и на крупных предприятиях региона», — говорит Михаил Кнауб.

В этом году Олег Курсанин, оставив службу по состоянию здоровья, подал заявку в программу «Герои Южного Урала». Выпускник Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов, участник СВО, он успешно прошел отбор, выбрав для прохождения стажировки региональный Минпром.





Михаил Кнауб уже начал знакомить Олега со спецификой работы в ведомстве и в целом с промышленным комплексом региона. Для южноуральского героя провели экскурсию по Фонду развития промышленности Челябинской области (ФРП). Директор Фонда Сергей Казаков рассказал о востребованных мерах поддержки, внедрении бережливых технологий и федеральном проекте.

«Я стараюсь не упускать возможностей научиться чему-то новому. Так было на военной службе, так продолжается и сейчас. Когда только начал проходить обучение по программе, мне предложили на выбор несколько вариантов стажировок в органах исполнительной власти. Выбрал Минпром, так как образование позволяет достаточно уверенно чувствовать себя в этой области», — отметил Олег Курсанин.

Напомним, в рамках программы «Герои Южного Урала» ее участники в течение года проходят обучение навыкам госуправления в Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Параллельно идут стажировки на производственных предприятиях и в органах власти региона. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в органах власти, общественных и коммерческих организациях.

Добавим, участники кадровой программы уже проходят стажировки в региональных министерствах — спорта, молодежи, экономического развития, сельского хозяйства. Наставником ветерана СВО Никиты Болоченцева стал зампред правительства Юрий Кузнецов.