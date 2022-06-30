Глава челябинских антимонопольщиков Анна Козлова получила награду от президента

Руководителю вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Главу челябинского управления антимонопольной службы Анну Козлову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о присуждении знака отличия подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Награду главе челябинских антимонопольщиков присудили еще указом Владимира Путина от 6 июня 2022 года № 354. Анна Козлова отмечена за вклад в обеспечение контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Напомним, под руководством Анны Козловой в 2014 году Челябинское УФАС России впервые за всю историю существования российских антимонопольных органов было признано лучшим среди 84 территориальных органов ФАС России.