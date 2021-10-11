Глава Челябинска расскажет собственникам ТРК об ужесточении антиковидных мер

Наталья Котова проведет соответствующее совещание

Сегодня, 11 октября, в администрации Челябинска пройдет совещание на тему необходимости соблюдения антикоронавирусных мер и ужесточения проверок. Глава города Наталья Котова пригласила руководителей торгово-развлекательных комплексов, транспортных предприятий, сотрудников полиции, а также заместителей, курирующих эти направления.

«Мы проведем разъяснительную беседу. Сегодня основные категории, в которых перемещаются граждане, — это торгово-развлекательные комплексы, торговые объекты и общественный транспорт. Руководители организаций должны понимать, что последуют проверки и они будут ужесточаться, потому что вы видите, что требования об обязательной вакцинации уже введены. Проверки будут проводиться надлежащим образом, не так, как раньше, хотя мы и раньше проверяли, но сейчас пойдет усиление этого контроля. Нарушителей будем активно привлекать к ответственности», — сообщила глава Челябинска.

Собрание пройдет в 17:00 в здании администрации.

Напомним, с сегодняшнего дня на всей территории Челябинской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. К ним относятся работники сферы образования в организациях всех форм собственности; медицинские работники; работники сферы обслуживания; государственные и муниципальные служащие. Первым компонентом вакцины южноуральцы, трудящиеся в этих сферах, должны привиться до 11 ноября, вторым — до 12 декабря 2021 года.