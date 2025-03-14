Глава Челябинска рассказал о подготовке города к паводку

На проблемных улицах прокладывают ливневки и запускают новые насосные станции

Власти Челябинска начали готовиться к паводку, чтобы избежать больших подтоплений этой весной. Что именно город планирует сделать, рассказал мэр Челябинска Алексей Лошкин. Сегодня он лично оценил готовность муниципального предприятия «ЭВИС» к большой воде.

«Уверен, нужно снять многолетнее напряжение челябинцев, живущих в местах постоянного подтопления. Решение этих проблем должно быть системным и комплексным, и первые шаги в этом направлении уже сделаны», — заявил Алексей Лошкин.

Так, в поселке Первый Плановый запустят новую насосную станцию для откачки талых и дождевых вод.

В границах улиц Энергетиков — Кронштадтская — Машиностроителей уже в этом году проложат ливневую канализацию. Специалисты МКУ «ЭВИС» уже занимаются разработкой технических решений, проводят геодезические исследования и оформляют необходимые согласования.

Также в Челябинске в этом году будут построены новые ливневки в микрорайоне Солнечный Берег, на улицах Валдайской и 32-й годовщины Октября.

Уже готовы к работе мощные насосные станции на озере Смолино в поселке Сухомесово. Еще одна, мобильная станция будет применяться на проблемных участках.