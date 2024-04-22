Глава Челябинска раскритиковала уборку мусора на Кировке

Другие работы по приведению города в порядок также выполнены не в полном объеме

Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии 22 апреля высказала недовольство по поводу уборки мусора на Кировке. По ее словам, урны там все время переполнены, а выставленными баками никто не пользуется.

«Нужно обязательно собрать тех, кто работает на предприятиях общепита на Кировке, и распределить обязанности, кто будет убирать. Потому что в этот сезон зашли очень плохо. Количество урн осталось прежним, а мусора стало намного больше. Несмотря на то, что поставили дополнительные баки, люди все равно бросают мусор в урны. Используйте указатели или ставьте баки возле урн»,— распорядилась мэр.

Также она поручила опустошать урны на остановках до восьми часов утра, потому что они быстро наполняются.

«Либо ставьте еще по одной урне, либо выгребайте чаще. Вечером или ночью»,— сказала Наталья Котова.

Уборкой газонов мэр также осталась недовольна: по ее словам, после того, как сошел снег, мусор с газонов был убран, а сейчас они снова завалены. Кроме того, до сих пор не помыты некоторые остановочные комплексы и не покрашены перила.

«Выставляйте людей, увеличивайте их количество, чтобы все было убрано»,— заключила Наталья Котова.