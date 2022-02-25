Глава Челябинска проверила ход строительства новых детских садов

Наталья Котова посетила две стройплощадки — на ЧТЗ и в Чурилово

Глава Челябинска Наталья Котова проинспектировала строительство детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первым делом мэр посетила объект на улице Горького, 25а. Строящийся здесь детский сад должны были ввести в эксплуатацию еще в августе прошлого года. Наталья Котова сообщила ответственному за эту стройку подрядчику ООО «Паритет», что не хотела бы впредь видеть их на торгах по строительству социальных объектов Челябинска.

На стройплощадке детского сада в Чурилово, на улице 2-й Эльтонской, завершен второй цикл работ. Уже на следующей неделе, с 1 марта, строители обещают начать возведение стен.

На конец 2021 года в электронной очереди в челябинские детсады стояли примерно 13 тысяч детей, хотя еще несколько лет назад очередь достигала 30—32 тысячи человек. В ряде районов города, например в Металлургическом, Советском и Центральном, удалось решить проблему очередности. В 2022 году планируется построить 9 детских садов, они появятся там, где потребность в них остается высокой: в микрорайонах Чурилово, Парковый, Парковый-2 и Манхэттен.