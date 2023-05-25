Глава Челябинска проверила благоустройство парков и скверов в Тракторозаводском районе

Общественные пространства обновят уже в этом сезоне

Сразу несколько общественных пространств в Тракторозаводском районе Челябинска благоустроят в этом сезоне. Как идут работы, проверила глава города Наталья Котова совместно с депутатами партии «Единая Россия» в рамках выездного совещания межмуниципального координационного совета «Челябинский». Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

В «Саду Победы» отремонтируют сцены и обустроят площадку для выгула домашних животных. Ранее же в этом популярном парке появилась большая детская площадка. Ее сделали в рамках муниципально-частного партнерства. Средства на создание игрового комплекса с качелями, горками и «тарзанкой» предоставила группа компаний «Бовид».





Прежде запущенный сквер у дома № 13 по улице Южноуральской совсем скоро преобразится. За обновление проголосовали жители района во время рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик сейчас укладывает крупную плитку, у которой нет швов, поэтому по дорожкам будет удобно передвигаться с колясками или на самокатах и роликах. К середине лета в сквере установят детскую и спортивную площадки, отремонтируют башню с часами, проведут озеленение. Проектом также предусмотрен монтаж наружного освещения и системы видеонаблюдения.





Сквер «Молодежный» на пересечении улиц Первой Пятилетки, Горького и Салютной благоустраивают уже третий год. Сначала обновили наружное освещение, установили видеонаблюдение, расчистили территорию, высадили новые деревья и кустарники. Затем проложили систему водоснабжения и водоотведения, установили туалет. В сквере уже есть детская игровая площадка. В рамках «Инициативного бюджетирования» в этом году установят дополнительное освещение и малые архитектурные формы, заасфальтируют тропинки. Появится и спортивная площадка с антитравматическим покрытием. Там можно будет заниматься уличной гимнастикой.





«Мы обязательно продолжим благоустройство этого сквера. Он достаточно большой, и сейчас можно сказать, что освоено порядка 50% его территории. Будем дальше разрабатывать проект, чтобы учесть все пожелания жителей»,— подчеркнула руководитель межмуниципального координационного совета «Челябинский», глава города Наталья Котова.

Средства на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, асфальтирование внутриквартальных проездов и тротуаров, ремонт спортивных и детских площадок муниципалитет получает сразу по нескольким программам. Это позволяет эффективнее менять городскую среду.





Добавим, что до 31 мая на портале 74.gorodsreda.ru проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Почти 160 тысяч челябинцев уже сделали свой выбор по проектам, реализация которых намечена на 2024 год.