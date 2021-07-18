Глава Челябинска проведет традиционное аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В понедельник, 19 июля, в администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Заместители мэра и главы районов расскажут о том, какие работы были выполнены на прошлой неделе.

Замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, скорее всего, расскажет о проекте реконструкции улицы Дарвина, поскольку на прошлой неделе прошла его презентация в администрации Советского района.

Также, вероятно, речь пойдет о новых трамваях. 13 июля в Челябинск доставили два вагона, которые уже прошли обкатку в Усть-Катаве. Пока неизвестно, когда новые трамваи выйдут на линию. До конца 2021 года в столицу Южного Урала привезут еще 30 трамваев.

Одной из тем аппаратного совещания, скорее всего, также будет опрессовка. С 27 июля стартует пятый этап. В мэрии сообщат, сколько домов и учреждений останутся без горячей воды на две недели.

Традиционно чиновники расскажут о том, на каком этапе находится строительство школ и детских садов, сколько человек привились от коронавируса за неделю, а также сколько челябинцев оштрафовали за нарушение масочного режима.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях ИА «Первое областное». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!