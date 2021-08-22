Глава Челябинска проведет традиционное аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В предстоящий понедельник, 23 августа, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений доложат главе Наталье Котовой о том, как выполняются ее поручения.

Одной из тем совещания наверняка станет строительство школы в микрорайоне Академ Риверсайд. На минувшей неделе Наталья Котова поручила завершить строительство учебного учреждения уже в августе. По данным на 16 августа готовность здания составляла 93%.

В Челябинске подходит к завершению шестой этап гидравлических испытаний, однако еще не все дома подключены к горячему водоснабжению после пятой опрессовки. Замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов, скорее всего, расскажет о том, сколько домов и учреждений остаются без горячей воды.

Власти приводят в порядок подземку на остановке «Центральный рынок», сообщил на минувшей неделе заместитель мэра по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов. На предстоящем совещании чиновник наверняка доложит о выполненных там работах.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях ИА «Первое областное». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!