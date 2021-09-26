Глава Челябинска проведет традиционное аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В предстоящий понедельник, 27 сентября, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут мэру Наталье Котовой о том, как выполняются ее поручения и текущие дела.

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов традиционно отчитается о ремонте дорог, уборке улично-дорожной сети и проверке масочного режима в транспорте.

Александр Астахов, заместитель мэра по городскому хозяйству, наверняка доложит о том, какие объекты благоустроили за лето в районах, какие происшествия зафиксированы за неделю на объектах ЖКХ и о том, все ли жилые дома и социальные объекты подключены к отоплению.

Традиционно чиновники доложат о ценах на продукты, соблюдении горожанами масочного режима, строительстве детских садов и школ, демонтаже незаконных торговых ларьков и многом другом.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях Первого областного информационного агентства. Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!