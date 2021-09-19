Глава Челябинска проведет традиционное аппаратное совещание

Городские чиновники отчитаются мэру Наталье Котовой о выполненной за неделю работе

В предстоящий понедельник, 20 сентября, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут мэру Наталье Котовой о том, как выполняются ее поручения.

Замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов наверняка доложит о том, как проходит работа по пуску тепла в многоквартирные дома и сколько зданий уже подключены.

Заместитель мэра по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов расскажет о ремонте дорог и уборке мусора и грязи с улично-дорожной сети.

Замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне по традиции доложит о ходе строительства школ и детских садов в разных районах города.

Также чиновники расскажут о соблюдении горожанами масочного режима, мероприятиях, которые прошли на минувшей неделе, а также о количестве заболевших коронавирусом.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях Первого областного информагентства. Начало в 13:00 по челябинскому времени. Не пропустите!