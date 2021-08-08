Глава Челябинска проведет традиционное аппаратное совещание

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В предстоящий понедельник, 9 августа, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут о том, как выполняются поручения главы города Натальи Котовой и другие текущие дела.

В Челябинске продолжается благоустройство дворовых территорий. Ответственные за это чиновники наверняка расскажут о том, какими темпами идут ремонтные работы.

Кроме того, в столице Южного Урала продолжается ремонт дорог. Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, скорее всего, доложит о ходе работ, которые идут в разных районах города. Также чиновник расскажет об уборке территорий от грязи и мусора.

По традиции заместители мэра доложат о нарушениях горожанами и юридическими лицами масочного режима, о темпах строительства детских садов и школ, а также о количестве вакцинированных челябинцев и последней опрессовке.

Посмотреть аппаратное совещание можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях ИА «Первое областное». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!