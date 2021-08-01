Глава Челябинска проведет традиционное аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В понедельник, 2 августа, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут мэру Наталье Котовой о том, как выполняют ее поручения.

Одной из тем аппаратного совещания наверняка станет кошение травы. На прошлой неделе замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов доложил о том, что после замечаний мэра подрядчики скосили траву на более чем 90 улицах. До конца этой недели работы по кошению должны завершиться.

Заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов, вероятно, сообщит о том, сколько домов остаются без горячей воды после опрессовок.

По традиции, не обойдется и без доклада о нарушителях масочного режима. На прошлой неделе Наталья Котова поручила своему заму по экономическому развитию и инвестициям Игорю Постнову активнее работать с предприятиями и торговыми центрами. Чиновник наверняка доложит о результатах проведенной работы.

Также на совещании сообщат о количестве зараженных коронавирусом за неделю, строительстве школ и детских садов и многом другом.

Посмотреть аппаратное совещание можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях ИА «Первое областное». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!