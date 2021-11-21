Глава Челябинска проведет традиционное аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В понедельник, 22 ноября, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений доложат мэру Наталье Котовой о том, как выполняются ее поручения и другие текущие задачи.

Замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов наверняка доложит о том, как горожане соблюдают масочный режим и подорожали ли продукты в магазинах.

Заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов по традиции отчитается о пожарной обстановке в городе и о том, все ли системы ЖКХ работали исправно.

Владимир Шамне, замглавы Челябинска по строительству, расскажет об этапах строительства новых детских садов и школ.

Также чиновники отчитаются о сносе незаконных торговых объектов, о вывозе снега и чистке дорог от грязи и пыли и о том, сколько обращений и по каким вопросам поступило в администрацию за неделю.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv и в социальных сетях ИА «Первое областное». Начало — в 9:00 по челябинскому времени. Не пропустите!