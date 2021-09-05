Глава Челябинска проведет аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В предстоящий понедельник, 6 сентября, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут мэру Наталье Котовой о том, как выполняются ее поручения и текущие дела.

На минувшей неделе глава Челябинска дала задание определить места, где садоводы смогут продавать свои овощи и фрукты. На предстоящем совещании ответственные чиновники наверняка отчитаются о выполненной работе.

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов традиционно расскажет о ремонте дорог, уборке грязи и, конечно же, мусора: на предыдущем аппаратном совещании Наталья Котова высказала свое недовольство уборкой улично-дорожной сети и поручила организовать работу так, чтобы она велась более эффективно.

Также чиновники доложат о соблюдении масочного режима, о том, сколько домов остается без горячей воды после опрессовок и как прошел День знаний в городских школах.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях ИА «Первое областное». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!