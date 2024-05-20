Глава Челябинска призвала усилить работу по покосу травы

Особое внимание уделят паркам и скверам

На минувшей неделе в Челябинске скосили траву более чем на 10 гектарах территории. Однако не везде эта работа идет по графику: на северо-западе города местами трава не скошена, сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. Глава города Наталья Котова поручила усилить эту работу и обратить внимание на парки, скверы и дворы.

«Администрации районов со своими подрядчиками, посмотрите, где не скошена трава. На разделительных полосах, в парках, скверах. По дворовым территориям тоже обратите внимание, не ждите июля и августа»,— поручила мэр.

Продолжается и обработка общественных пространств от клещей. Как сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, на сегодняшний день обработано 85% от запланированной территории.

На прошлой неделе в Челябинской области 14 человек попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит. Для того чтобы избежать укуса клеща во время пребывания на природе, необходимо соблюдать простые правила: тщательно одеваться, проводить взаимоосмотры и использовать репелленты.

Важна и вакцинация. Рассказываем, как привиться от клещевого энцефалита.