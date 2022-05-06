Глава Челябинска поздравила с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны

Наталья Котова встретилась с участницей войны Евгенией Стефановной Семеновой

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила с Днем Победы участницу Великой Отечественной войны Евгению Стефановну Семенову. 97-летний ветеран родилась на Украине и с 19 лет в качестве медицинской сестры спасала жизни в боевом госпитале. Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Евгения Стефановна награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», многочисленными юбилейными медалями и другими наградами», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Евгения Стефановна родилась в Донецкой области в 1925 году. С 1941 по 1943 год находилась на оккупированной территории. После освобождения поступила на курсы медицинских сестер и в апреле 1944-го направлена в эвакогоспиталь под Киев, на Первый Украинский фронт.

После наступления советских войск эвакогоспиталь последовал за фронтом до польской границы. Затем был переименован в боевой и направлен в немецкий Бунслау, где и находился до окончания войны.

Демобилизована Евгения Стефановна была лишь в декабре 1945 года.