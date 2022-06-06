Глава Челябинска потребовала установить больше урн на улицах города

На Кировке и набережной реки Миасс емкости для мусора переполняются уже к обеду

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала от районных администраций увеличить в городе количество урн для мусора. В особенности это касается прогулочных зон, сказала глава города сегодня, 6 июня, на аппаратном совещании.

По словам главы города, проблема особенно актуальна для Кировки и набережной реки Миасс, где по выходным урны переполняются уже к обеду.

«Либо опорожняйте урны каждые три-четыре часа, либо добавляйте новые. Других вариантов нет. Наша с вами задача — поддерживать чистоту улиц на том уровне, которого мы всегда хотели добиться», — обратилась Наталья Котова к подчиненным.

В некоторых районах дополнительные урны уже установили либо сделают это в ближайшее время. Так, в Советском районе, по словам главы Владислава Макарова, добавили 30 урн.

В Калининском районе заключен контракт на установку в этом году 52 дополнительных урн.

В Центральном районе к имеющимся 450 урнам добавят еще 50. В первую очередь на улицах Воровского и Сони Кривой, где наблюдается переполнение.