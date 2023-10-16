Глава Челябинска поручила выровнять дороги в городе

Прогрейдировать проезжую часть также необходимо в новых микрорайонах

Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании 16 октября поручила прогрейдировать поселковые дороги, пока стоит сухая и теплая погода. Соответствующее задание она дала главам районов.

«По поселковым дорогам посмотрите, нужно обязательно за эту неделю, пока нет дождей, прогрейдировать эти дороги там, где они в неприглядном и непроезжем состоянии. Может быть, такие дороги есть даже в новых микрорайонах, где мы еще не начинали ремонт. В Парковом или Чурилово, например», — сказала мэр.

Напомним, грейдирование дорог проводится специальным аппаратом. После обработки дорог их покрытие становится ровным и аккуратным, а также не рассыпается.

Начало недели в Челябинске будет теплым: температура поднимется выше +15 градусов. Со среды начнет постепенно холодать. Осадки ожидаются лишь в выходные дни.